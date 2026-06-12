Azerbaycan'da korkutan deprem!
AFAD, Azerbaycan'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre Azerbaycan'ın Kuba kentinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4,8 olarak ölçüldü. Açıklanan verilere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının enlemi 41.16944 kuzey, boylamı ise 48.26806 doğu olarak duyuruldu.
Yerin sığ sayılabilecek bir derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından gözler bölgeden gelecek resmi açıklamalara ve ilk bilgilere çevrildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2026
Büyüklük:4.8 (Ml)
Yer:Kuba (Azerbaycan)
Tarih:2026-06-12
Saat:14:12:48 TSİ
Enlem:41.16944 N
Boylam:48.26806 E
Derinlik:7 km
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