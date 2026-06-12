Azerbaycan'da korkutan deprem!

AFAD'ın paylaştığı verilere göre Azerbaycan'ın Kuba kentinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4,8 olarak ölçüldü. Açıklanan verilere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının enlemi 41.16944 kuzey, boylamı ise 48.26806 doğu olarak duyuruldu.

Yerin sığ sayılabilecek bir derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından gözler bölgeden gelecek resmi açıklamalara ve ilk bilgilere çevrildi.