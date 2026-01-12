Azerbaycan’dan Ermenistan’a 979 tonluk benzin sevkiyatı

  1. Ekonomim
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Bilajari istasyonundan hareket eden, 979 ton Aİ‑92 marka benzin yüklü 18 vagonluk tren Ermenistan yönüne sevk edildi.

Azerbaycan’dan Ermenistan’a yönelik petrol ürünleri sevkiyatı devam ediyor. Bugün, başkent Bakü’deki Bilajari istasyonundan 979 ton Aİ-92 marka benzin yüklü 18 vagonluk tren, Ermenistan'a doğru yola çıktı. Söz konusu benzinin Gürcistan üzerinden transit geçiş yaparak Ermenistan’a ulaştırılacağı bildirildi.

Azerbaycan’dan Ermenistan’a sevkiyatlar

9 Ocak 2026 tarihinde Azerbaycan’dan Ermenistan’a bin 742 ton Aİ-95 marka benzin ve 956 ton dizel olmak üzere toplam 48 adet vagonda 2 bin 698 ton yakıt sevk edildi. Aynı zamanda 18 Aralık 2025 tarihinde de Ermenistan’a Azerbaycan’dan bin 220 ton Aİ-95 tipi benzin gönderilmişti.

