Azerbaycan'dan İsrail için seyahat uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yaptığı açıklama ile İsrail için seyahat uyarısında bulundu.

Açıklamada, bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında İsrail'e seyahat etmemeleri önerildi.

Açıklamada, İsrail'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi. Bakanlık, Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan ve Filistin'e seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.