  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Azerbaycan'dan Rusya'ya "mütekabiliyet" uygulaması
Takip Et

Azerbaycan'dan Rusya'ya "mütekabiliyet" uygulaması

Azerbaycan, mütekabiliyet gereği (karşılıklı olma durumu) Rusya vatandaşlarının ülkede kalış süresini 180 günden 90 güne indirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Azerbaycan'dan Rusya'ya "mütekabiliyet" uygulaması
Takip Et

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan'ı ziyaret eden Rusya Federasyonu vatandaşlarının 1 yıl içinde bu ülkede kalmalarına izin verilen 180 günlük sürenin 90 güne indirilmesi yönünde karar imzaladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararın mütekabiliyet esası (karşılıklı olma durumu) gereği alındığını belirtti.

Rusya Federasyonu'nun ilgili yasalarında yapılan bazı değişikliklerle aralarında Azerbaycan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin vatandaşlarının Rusya'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirilmişti.

SON DAKİKA... Rusya Devlet Başkanı Putin'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e uçak özrüSON DAKİKA... Rusya Devlet Başkanı Putin'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e uçak özrüDünya

 

Azerbaycan uçağı Rusya tarafından vuruldu! Aliyev tazminat talep ettiAzerbaycan uçağı Rusya tarafından vuruldu! Aliyev tazminat talep ettiDünya

 

Dünya
HBO'nun kurucusu Charles Dolan hayatını kaybetti
HBO'nun kurucusu Charles Dolan hayatını kaybetti
Aliyev, Azerbaycan uçağında yaşamını yitiren mürettebata 'Milli Kahraman' adını verdi
Aliyev, Azerbaycan uçağında yaşamını yitiren mürettebata 'Milli Kahraman' adını verdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın usta fotoğrafçısı Pesov hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın usta fotoğrafçısı Pesov hayatını kaybetti
Yaşama şansı yüzde 50! İngiltere, Esma Esad'ın ülkeye girişine izin vermeyecek
Yaşama şansı yüzde 50! İngiltere, Esma Esad'ın ülkeye girişine izin vermeyecek
Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara'dan kritik açıklamalar: Suriye, PKK'nın üssü olmayacak
Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara'dan kritik açıklamalar: Suriye, PKK'nın üssü olmayacak
Belçika, 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık sigara satışını yasaklayacak
Belçika, 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık sigara satışını yasaklayacak