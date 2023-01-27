Azerbaycan'ın Tahran büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 ölü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

Saldırgan yakalandı

İran'daki Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, silahlı saldırı düzenleyen saldırganın yakalandığını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Rahimi, sabah saatlerinde başkent Tahran'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi.

Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.

Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.

Büyükelçilik tahliye edilecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Hacızade, "Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırganın ve azmettiricilerin belirlenmesi için İran hükümetinin gerekli adımların atmasını talep ediyoruz. Her devlet, ülkesindeki büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." diye konuştu.

Hacızade, şehit güvenlik amirinin aile ve yakınlarına taziye dileklerini ileterek "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü. Çavuşoğlu, bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtti." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.