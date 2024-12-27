Azerbaycanlı bakandan uçak kazasına ilişkin dikkat çeken açıklama: "Müdahale var"

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, 25 Aralık’ta Azerbaycan Hava Yolları’na ait Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağının düşüşüne ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Kazanın hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı doğrultusunda komisyon kurulduğunu belirten Bakanı Nebiyev, “Komisyon üyeleri, kazanın ayrıntılarını olay yerinde öğrenmek ve mağdurların durumunu yakından görmek amacıyla Aktau şehrine gönderildi. Olay yerinde incelemelerde bulunarak Azerbaycan ve diğer ülke vatandaşlarıyla görüştüler. Kalıntılar ve tanık ifadeleri uçağa dışarıdan müdahale olduğunu gösteriyor” dedi.

“Rus vatandaşı olan mağdurlar da Grozni üzerinde 3 patlama duyduklarını söyledi”

Yaralı yolcuların ve hayatta kalan uçuş görevlilerinin uçağın Grozni üzerindeyken bir patlama duyduklarını söylediklerini ifade eden Nebiyev, “Uçuş görevlilerinden birinin kolu yaralanmıştı. Ayrıca bir kadının kolundan ve bacağından yaralandığı sosyal medyadan ve basına yansıyan görüntülerden de görülebiliyor. Ayrıca delik izleri de görülüyor. Uçağın kanadında, gövdede kesici cisimlerle meydana gelen hasarlar var. Rus vatandaşı olan mağdurlar da Grozni üzerinde 3 patlama duyduklarını, patlamaların ise dışarıdan geldiğini söyledi. Uçağa bir şeylerin temas ettiğini söylediler” ifadelerini kullandı.

“Dış müdahalenin ne tür bir silahla olduğunu soruşturma belirleyecek”

Kazanın yaşandığı ilk andan itibaren uçağa kuş sürüsü çarptığına dair ifadelerin basında yer aldığını hatırlatan Nebiyev, “Ancak uzmanların ilk vardığı sonuç, uçağın yerdeki kalıntıları ve görgü tanıklarının ifadelerinin dışarıdan müdahale olduğu yönünde. Ancak dış müdahalenin ne tür bir silahla olduğunu soruşturma belirleyecek. Uçağın uçuş rotasına bakıldığında uçuş yönünün Mahaçkale üzerinden Aktau olduğu açıkça görülüyor. Uçağın buraya iniş izni verilip verilmediği, inceleme sonucun belli olacak. Ayrıca soruşturmada, pilotun inişini hangi amaçla yaptığı da belirlenecek. GPS’in kapatılması konusu da deliller sunulduktan sonra netlik kazanacak" dedi.

“Uçuş ekibi sayesinde uçaktaki insanların büyük çoğunluğu kurtuldu”

Hem yerel hem de yabancı uzmanların, uçak mürettebatının kahramanca iniş yaptığı konusunda hemfikir olduklarını belirten Nebiyev, “Uçuş ekibi sayesinde uçakta bulunanların büyük çoğunluğu kurtuldu. Ayrıca Azerbaycan, uluslararası danışmanları da sürece dahil etme hakkını kullandı.. Soruşturma ekibinde yer alan ‘Embraer’ şirketinin iki uzmanı olay yerine vardı. Aynı zamanda Brezilya’dan uzmanlar da yarın olay yerinde olacak. Kazakistanlı yetkililerin yaptığı açıklamaya bakacak olursak uçakta oksijen tüpü patladı ihbarının Rostov’daki sevk memuru tarafından yapıldığı iddiasında bulunuyorlar. Öncelikle bu bilginin doğruluğunu kontrol etmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı.