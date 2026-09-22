Babasının kredi kartını kullanan 9 yaşındaki çocuk 118 bin dolarlık fatura çıkardı

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Küçük bir reklam kampanyasıyla başladı

Olayı çocuğun babası ve pazarlama uzmanı David Sarkisyan anlattı. Sarkisyan, oğlunun yönettiği Mighty Mike Plays isimli YouTube kanalını durdurduğunu açıklarken, yaşananları paylaştığı bir videoda detaylandırdı.

Sarkisyan'ın anlatımına göre oğlu, paylaştığı oyun videolarının beklediği ilgiyi görmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı. Bunun üzerine baba, oğlunun videolarından birinin tanıtımı için yaklaşık 20 dolarlık bir reklam kampanyası oluşturdu.

Ancak kampanya kurulurken şirket kredi kartının ödeme bilgilerinin hesapta kayıtlı kalması, beklenmedik bir sürecin başlamasına neden oldu.

Üç haftada 118 bin dolarlık harcama

Sarkisyan, oğlunun daha sonra uygulamalara erişebildiğini ve kayıtlı kredi kartını kullanarak reklam kampanyaları oluşturduğunu belirtti.

Economic Times'ın aktardığına göre olay, şirket yöneticileri ve finans ekibiyle yapılan bir toplantı sırasında fark edildi. Şirketin son üç haftalık reklam harcamaları incelendiğinde, oyun videolarının tanıtımı için kredi kartından toplam 118 bin dolar harcandığı ortaya çıktı.

Roblox ve Minecraft videoları tanıtıldı

Yüksek tutarlı reklam harcamalarının, çocuğun Roblox ve Minecraft içeriklerinin daha fazla izleyiciye ulaştırılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Tanıtımı yapılan üç videonun toplam izlenme sayısının yaklaşık 200 bine ulaştığı ifade edildi. Ancak elde edilen izlenme sayısı, yapılan 118 bin dolarlık harcamayla kıyaslandığında olayın mali boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi.

YouTube kanalı durduruldu

Beklenmedik harcamanın ortaya çıkmasının ardından Sarkisyan, oğlunun Mighty Mike Plays kanalını kapatma kararı aldı.

Baba, oğluna bir yaptırım uygulayacağını ancak bunun ne olacağına henüz karar vermediğini söyledi.

"Asıl hata ödeme bilgilerinin kayıtlı olmasıydı"

Sarkisyan, yaşanan olaydan öncelikle kendisinin sorumlu olduğunu belirtti. Şirket kredi kartı bilgilerinin çocuğun erişebildiği bir hesapta kayıtlı bırakılmasının büyük bir hata olduğunu ifade etti.

Olay, çocukların erişebildiği cihaz ve hesaplarda kayıtlı ödeme yöntemlerinin bulunmasının, özellikle dijital reklam ve uygulama içi harcamalarda yüksek tutarlı ödemelere yol açabileceği riskini yeniden gündeme getirdi.