Badminton Dünya Şampiyonası’nda bir ilk: Maymunları kovalamak için ‘langur taklitçileri’ görevde

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Yeni Delhi'de özellikle rhesus maymunları uzun süredir kent yaşamını olumsuz etkileyen önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. Binalara giren ve zaman zaman insanlara saldırabilen maymunları uzaklaştırmak için kentte farklı yöntemler uygulanıyor.

Rhesus maymunlarından daha büyük olan siyah yüzlü langurlar ise bu türün çekindiği hayvanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle Yeni Delhi'deki bazı kamu kurumları ve iş yerlerinde, maymunları uzak tutmak amacıyla langur bulunduruluyor ya da bu hayvanların çıkardığı sesleri taklit edebilen kişilerden yararlanılıyor.

Badminton Şampiyonası öncesi maymun alarmı: Geçmişte tribünlere girmişti

Hindistan Badminton Federasyonu'nun (BAI) şampiyona öncesi aldığı sıra dışı önlemin arkasında, bu yıl aynı tesiste yaşanan bir maymun vakası da bulunuyor.

İndira Gandhi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Hindistan Açık sırasında bir maymun tribünlere girerek izleyicilerin arasında dolaşmıştı. Yaşanan olayın ardından, gelecek hafta düzenlenecek Badminton Dünya Şampiyonası öncesinde maymunlara karşı özel önlemler alınmasına karar verildi.

Dünya Şampiyonası öncesi sıra dışı önlem: Maymunları kovmak için langur sesi çıkaracaklar

Dünya Şampiyonası öncesinde, maymunların yeniden tesise girmesini önlemek amacıyla langur seslerini taklit eden küçük bir ekip görevlendirildi.

Ekibin üyelerinden Zafar, pazartesi günü stadyumda düzenlenen medya ziyaretinde gazetecilere langur sesini nasıl taklit ettiğini uygulamalı olarak gösterdi. Zafar, ailesinin üç kuşaktır bu yöntemle çalıştığını belirterek, uygulamanın rhesus maymunlarının langurlardan çekinmesine dayandığını anlattı.

Daha önce çok sayıda devlet kurumunda da görev yaptığını ifade eden Zafar, yöntemlerinin amacının maymunlara zarar vermek olmadığını vurguladı. Zafar, langur seslerini taklit ederek maymunları bölgeden uzak tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Maymunlardan sonra güvercin alarmı

Dünya Şampiyonası organizatörlerinin karşı karşıya olduğu tek hayvan sorunu maymunlarla sınırlı değil. Yeni Delhi'deki yüksek güvercin nüfusu da şampiyona öncesinde önlem alınmasına neden oldu.

Hindistan Açık sırasında bir karşılaşma, güvercinlerin oyun alanını kirletmesi nedeniyle iki kez durdurulmuş, sporcular da yaşanan durumdan kaynaklanan hijyen sorunlarından şikayet etmişti.

Benzer bir olayın Dünya Şampiyonası'nda tekrarlanmaması için stadyumun çatısı ve havalandırma kanallarına güvercinlerin konmasını önleyen özel ve toksik olmayan bir jel uygulandı.

Söz konusu jelin, güvercinleri uzak tutmanın yanı sıra demiryolu hatlarındaki kabloları korumak amacıyla da yaygın şekilde kullanıldığı belirtildi.

Hindistan 2036 Olimpiyatları için hazırlanıyor: Dünya Şampiyonası kritik sınav olacak

Hindistan, 2030 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, 2036 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için de adaylık sürecini sürdürüyor.

Bu kapsamda Badminton Dünya Federasyonu'nun (BWF) en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Şampiyonası, Hindistan için büyük uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesini ortaya koymak açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Hindistan Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Sanjay Mishra, Hindistan Açık sırasında yaşanan sorunların ardından gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Spor Bakanlığı tarafından tesiste önemli iyileştirmeler gerçekleştirildiğini aktaran Mishra, BWF'nin de Dünya Şampiyonası için yapılan hazırlıklardan memnun olduğunu ifade etti.