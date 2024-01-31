BAE, 13 yıl sonra ilk kez Şam'a büyükelçi atadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye İç Savaşı'nın başlangıcı olan 2011'den bu yana ilk kez Şam'a büyükelçi atadı.

Reuters'da yer alana habere göre; BAE Büyükelçisi Hasan el-Şehi, dün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'la bir araya gelerek güven mektubunu sundu.

Geçen yıl İran'la ilişkileri yeniden tesis etme kararı alan Suudi Arabistan, Suriye'yle diyaloğa da açık kapı bırakmıştı.

Birçok Arap ülkesi, 2011'deki protestolar ile başlayan çatışmalar nedeniyle ülkedeki büyükelçiliklerini kapatmıştı.

Savaş sürecinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi ülkeler hükümet karşıtı muhalifleri desteklese de son yıllarda diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik adımlar atılmıştı.

Beşar Esad'ın 2022'de BAE'ye yaptığı ziyaret, Suriye liderinin iç savaşın ardından bir Arap ülkesine yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmiş, Esad bir yıl sonra Abu Dabi'ye ikinci bir ziyaret düzenlemişti.

Suriye gazetesi El-Vatan'da yer alan haberde, Suudi Arabistan hükümetinin de yakında Şam'a büyükelçi atayacağı iddia edildi.

Suriye'nin kuzeyini de etkileyen 6 Şubat depremleri hükümet ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerin onarılmasında etkin rol oynamıştı.

Deprem diplomasisi yoluyla Şam yönetimiyle yeniden bağlantı kuran Arap ülkeleri, kısa bir süre sonra Suriye'yi yeniden Arap Birliği üyeliğine kabul etmişti.