BAE açıkladı: Bir balistik füze ile 6 İHA ülke topraklarına düştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan İran'ın bugün düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Hava savunma sistemleri bugün ülkeye gönderilen 7 balistik füze ile 131 insansız hava aracı (İHA) tespit etti. Füzelerden 6'sı, İHA'lardan ise 125'i engellendi. Bir balistik füze ile 6 İHA ise ülke topraklarına düştü" denildi.

İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana toplam 196 balistik füzenin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Bunların 181'i yok edilirken, 13'ü denize, 2'si ülke topraklarına düştü. Ayrıca bin 72 İran yapımı İHA tespit edildi. Bin 1'i engellenirken, 71'i ülke topraklarına düştü. Bu süreçte 8 seyir füzesi de tespit edilip imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

"Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişi hayatını kaybetti"

Saldırıların bilançosunun da belirtildiği açıklamada, "Saldırılar sonucunda Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişi hayatını kaybederken; BAE, Mısır, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komorlar ve Türkiye uyruklu 94 kişi hafif yaralandı" denildi.

Açıklamada, "BAE Savunma Bakanlığı, ülkenin güvenliğini tehdit eden her türlü saldırıya karşı tam hazır olduklarını, ülke egemenliği, güvenliği ve istikrarını koruyacaklarını ve ulusal çıkarları ile kaynakları savunacaklarını açıkladı