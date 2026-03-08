BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Savaş halindeyiz, bizi kimse yiyemez

Ziyareti sırasında 5 yaralıyla görüştüğünü kaydeden Al Nahyan, bunların hepsinin sivil olduğunu, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlının bulunduğunu belirtti.

Al Nahyan, saldırılar karşısında üstlendiği rol nedeniyle orduya ve güvenlik kurumlarına teşekkür ederek söz konusu kurumların ülkeyi onurlandıran bir görev yaptığını söyledi.

"BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez”

Al Nahyan, “Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz. BAE’nin düşmanına bir mesaj vermek istiyorum: BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez” ifadelerini kullandı.