BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'den "Filistin'e acil yardım" talimatı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Filistin'e 20 milyon dolar değerinde acil yardım talimatı verdi.
Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Filistinlilerin zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekildi.
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in Filistin halkına 20 milyon dolar acil yardım talimatı verdiği aktarılan haberde, söz konusu meblağın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) üzerinden Filistinlilere ulaştırılacağı belirtildi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah da Mısır'ın koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne acil insani yardım gönderilmesi talimatı vermişti.