BAE Hava Savunma Hattı yoğun saldırıyı bertaraf etti

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruda, bugün öğleden sonra gerçekleşen hava operasyonuna dair kritik detaylar paylaşıldı. Bakanlık verilerine göre, İran kaynaklı olduğu tespit edilen 40 ayrı hava unsuru, BAE savunma kalkanı tarafından takibe alınarak etkisiz hale getirildi. 13 balistik füze ve 27 İHA'yı kapsayan saldırı girişimi, yerel saatle 02:22 civarında tehdidin tamamen ortadan kaldırılmasıyla son buldu.

Stratejik noktalarda güvenlik önlemleri üst seviyede

Operasyon sırasında savunma sistemlerinin müdahalesi sonucu imha edilen mühimmat parçalarından birinin, İngiliz, ABD ve Avustralya birliklerine ev sahipliği yapan Al Minhad Hava Üssü yakınlarına düştüğü kaydedildi. Bu bölgede düşen parçanın küçük çaplı bir yangına sebebiyet verdiği ve tesiste hafif düzeyde maddi hasar oluşturduğu belirtilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı teyit edildi. Yetkililer, stratejik tesisler çevresindeki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığını vurguladı.

Savunma verilerinde kritik eşik

28 Şubat 2026 tarihinde bölgede tırmanmaya başlayan gerilimden bu yana BAE hava savunma sistemlerinin karşıladığı toplam tehdit sayısı da güncellendi. Son engellemelerle birlikte, yaklaşık üç haftalık süreçte imha edilen balistik füze sayısı 327’ye, seyir füzesi sayısı 15’e ve İHA sayısı 1.699’a ulaştı.

Bakanlık, çatışmaların başlangıcından bu yana 2 askeri personel ile farklı uyruklardan 6 sivilin hayatını kaybettiğini, toplam yaralı sayısının ise 158 olduğunu hatırlatarak; devlet egemenliğini ve vatandaşların güvenliğini korumak adına her türlü hava tehdidine karşı teyakkuzun sürdürüleceğini ifade etti.