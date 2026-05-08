  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BAE: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarına karşı müdahale ediyor
Takip Et

BAE: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarına karşı müdahale ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girerek müdahale ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BAE: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarına karşı müdahale ediyor
Takip Et

BAE Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA'lara karşı aktif bir şekilde müdahale etmektedir." ifadelerine yer verildi.