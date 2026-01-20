BAE ile Özbekistan madencilikte mutabakat anlaşması imzaladı

BAE’nin resmi haber ajansı WAM’ın aktardığına göre, anlaşmaya Abu Dabi’de Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev imza attı.

Yatırım alanları ve ikili ekonomik ilişkiler

Mutabakat zaptı, maden arama ve geliştirme süreçlerinden nihai üretim aşamasına kadar uzanan madencilik değer zincirinin tamamında yatırım faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılandırıldı.

Anlaşma ile hükümetler ve düzenleyici otoriteler, kamuya ait yatırım kuruluşları ile özel sektör arasında; sektör içi yatırım fonları ve uzman kuruluşlar üzerinden işbirliğini mümkün kılan kurumsal bir çerçeve oluşturulması amaçlanıyor.

Metinde, enerji üretimi başta olmak üzere yenilenebilir enerji çözümleri, elektrik iletim ve dağıtım ağları, su altyapısı, ulaşım hatları ve lojistik sistemlerin geliştirilmesinin öncelikli alanlar arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Mutabakatın, dijital dönüşümü teşvik etmeyi, yenilikçi uygulamaları desteklemeyi ve sorumlu yönetişim ilkeleri doğrultusunda en iyi uygulamaların hayata geçirilmesini hedeflediği; bu yolla sektörün uzun vadeli dayanıklılığı ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri ile Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin, karşılıklı yatırımlardaki güçlü ivme sayesinde hızlı bir büyüme kaydettiği vurgulandı.

BAE’nin Özbekistan’daki yatırımlarının 2024 itibarıyla yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaştığı, bu tutarın 700 milyon dolarlık bölümünün yenilenebilir enerji projelerine yönlendirildiği aktarılırken, halihazırda geliştirilen ortak projelerin toplam büyüklüğünün 4 milyar doları aştığı ifade edildi.