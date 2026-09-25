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BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi, ABD'nin İran hava yolu şirketlerine yönelik dünya genelindeki havalimanı kısıtlamaları gerekçesiyle, İranlı taşıyıcıların BAE'ye gidiş ve geliş yönlü uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
DHA
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BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genel Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, İran hava yolu şirketlerinin ülkeye gerçekleştirdiği tüm uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Alınan karara gerekçe olarak, ABD'nin İran hava yolu şirketlerinin dünya genelindeki havalimanlarını kullanmasına getirdiği yasağın gösterildiği kaydedildi.

Açıklamada, BAE ile İran arasındaki hava trafiği yeniden normale dönene kadar kamuoyunun ve ilgili tüm tarafların gelişmelerden düzenli olarak haberdar edileceği ifade edildi.

Sivil Havacılık Otoritesi ayrıca, hava trafiğine dair süreçlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi adına kamuoyuna yalnızca yetkili resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmeleri çağrısında bulundu.

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