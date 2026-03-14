BAE Savunma Bakanlığı: İran kaynaklı 9 füze ve 33 İHA engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, 14 Mart 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamada, ülke hava sahasını hedef alan askeri unsurlara karşı yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı. Bakanlık verilerine göre; İran topraklarından fırlatıldığı tespit edilen 9 balistik füze ve 33 insansız hava aracı (İHA), BAE hava savunma bataryaları tarafından başarıyla engellendi.

Hava savunma operasyonlarının bilançosu

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel rapor, bölgedeki çatışma sürecinin başlangıcından bu yana kaydedilen toplam savunma istatistiklerini de içeriyor. Açıklamaya göre, bugüne kadar BAE hava savunma sistemleri aracılığıyla toplamda 294 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1.600’den fazla İHA imha edildi. Operasyonların, stratejik noktaların ve yerleşim alanlarının korunması amacıyla çok katmanlı savunma sistemleri üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.

Can kayıpları ve yaralanmalar

Engelleme operasyonlarının yanı sıra, süregelen saldırıların insani bilançosu hakkında da bilgi verildi. Bakanlık, aralarında BAE, Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarının bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 141 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve sivil güvenliğine yönelik tedbirlerin en üst seviyede tutulduğu ifade edildi.

Askeri hareketliliğin bölgesel etkileri

Söz konusu hava saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflerine yönelik operasyonel açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki askeri hareketliliğin artmasıyla birlikte küresel enerji piyasalarında da hareketlilik gözlendi. Brent petrol fiyatları, sevkiyat rotalarındaki güvenlik riskleri nedeniyle 103 dolar seviyesine kadar yükselerek piyasalardaki belirsizliği artırdı.