  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BAE, vatandaşlarının 129 milyon dolarlık borcunu sildi
Takip Et

BAE, vatandaşlarının 129 milyon dolarlık borcunu sildi

Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşların mali yükünü hafifletmek için 1.435 kişinin toplam 475 milyon dirhemlik (yaklaşık 129,4 milyon dolar) borcunu sildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BAE, vatandaşlarının 129 milyon dolarlık borcunu sildi
Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşların mali yükünü hafifletmeye yönelik kapsamlı bir adım attı. Ülke genelinde 1.435 Emirati vatandaşın toplam 475,1 milyon dirhemlik (129,4 milyon dolar) borcu silindi. 

Borç affı, Temerrüde Düşen Borçların Çözümü Fonu tarafından açıklandı ve ülke çapında 19 banka ve finans kuruluşuyla yapılan anlaşmalar sonucu hayata geçirildi.

Karar, BAE Şeyhi tarafından alındı

Karar; Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın talimatları ve Başkanlık Divanı Başkanı, BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan’ın takibi doğrultusunda uygulandı.

Amaç, mali denge

Fon, bu adımın devletin vatandaşların mali yüklerini azaltma, refahını koruma ve toplumsal istikrarı güçlendirme hedefinin bir parçası olduğunu belirtti. Program; borçlarını ödemekte zorlanan kişilerin yeniden mali dengeye kavuşmasını amaçlıyor.

Borç affı; insani ve tıbbi nedenlerle zor durumda olanlar, düşük gelirli borçlular, vefat edenlerin borçları, düşük gelirli emekliler ve yaşlı vatandaşlar olmak üzere geniş bir kesimi kapsıyor.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre fon, bankalarla yapılan anlaşmaların her kredinin niteliği ve kullanım amacı doğrultusunda katı yasal ve düzenleyici kriterlere göre gerçekleştirildiğini, önceliğin zorunlu ve temel ihtiyaç harcamalarına verildiğini vurguladı.

Hangi bankalar katıldı?

Bu tur borç kapatma sürecine katılan bankalar şöyle:

Abu Dhabi Commercial Bank Group

Emirates NBD

First Abu Dhabi Bank

Abu Dhabi Islamic Bank

Mashreq Bank

RAKBANK

Sharjah Islamic Bank

Dubai Islamic Bank

e&

United Arab Bank

Al Masraf

Commercial Bank of Dubai

HSBC

Ajman Bank

Amlak Finance

Emirates Islamic Bank

Standard Chartered Bank

National Bank of Umm Al Qaiwain

Citibank

Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa ettiTaklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa ettiEkonomi
Suriye, 14 yıl aradan sonra Akdeniz Birliğine döndüSuriye, 14 yıl aradan sonra Akdeniz Birliğine döndüDünya
Cep telefonu aboneliklerine yeni düzenleme: Hatlar 3 ayda kapatılacakCep telefonu aboneliklerine yeni düzenleme: Hatlar 3 ayda kapatılacakGündem
Gözler enflasyon verisinde: Memur ve emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlarGözler enflasyon verisinde: Memur ve emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlarEkonomi

 

Dünya
Gazze'de yapay zeka destekli gözetim şirketlerinin etkisi artıyor
Gazze'de yapay zeka destekli gözetim şirketlerinin etkisi artıyor
Macron ve Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna barış planını masaya yatırdı
Macron ve Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna barış planını masaya yatırdı
Hong Kong’daki büyük yangın güvenlik açığını ortaya çıkardı: İskele filesi yanıcı çıktı
Hong Kong’daki büyük yangın güvenlik açığını ortaya çıkardı: İskele filesi yanıcı çıktı
ABD’de üniversite öğrencileri ilkokul düzeyinde matematikte sınıfta kaldı!
ABD’de üniversite öğrencileri ilkokul düzeyinde matematikte sınıfta kaldı!
Af talebinin ardından Netanyahu hakim karşısına çıktı
Af talebinin ardından Netanyahu hakim karşısına çıktı
Suriye, 14 yıl aradan sonra Akdeniz Birliğine döndü
Suriye, 14 yıl aradan sonra Akdeniz Birliğine döndü