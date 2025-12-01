BAE, vatandaşlarının 129 milyon dolarlık borcunu sildi

Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşların mali yükünü hafifletmeye yönelik kapsamlı bir adım attı. Ülke genelinde 1.435 Emirati vatandaşın toplam 475,1 milyon dirhemlik (129,4 milyon dolar) borcu silindi.

Borç affı, Temerrüde Düşen Borçların Çözümü Fonu tarafından açıklandı ve ülke çapında 19 banka ve finans kuruluşuyla yapılan anlaşmalar sonucu hayata geçirildi.

Karar, BAE Şeyhi tarafından alındı

Karar; Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın talimatları ve Başkanlık Divanı Başkanı, BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan’ın takibi doğrultusunda uygulandı.

Amaç, mali denge

Fon, bu adımın devletin vatandaşların mali yüklerini azaltma, refahını koruma ve toplumsal istikrarı güçlendirme hedefinin bir parçası olduğunu belirtti. Program; borçlarını ödemekte zorlanan kişilerin yeniden mali dengeye kavuşmasını amaçlıyor.

Borç affı; insani ve tıbbi nedenlerle zor durumda olanlar, düşük gelirli borçlular, vefat edenlerin borçları, düşük gelirli emekliler ve yaşlı vatandaşlar olmak üzere geniş bir kesimi kapsıyor.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre fon, bankalarla yapılan anlaşmaların her kredinin niteliği ve kullanım amacı doğrultusunda katı yasal ve düzenleyici kriterlere göre gerçekleştirildiğini, önceliğin zorunlu ve temel ihtiyaç harcamalarına verildiğini vurguladı.

Hangi bankalar katıldı?

Bu tur borç kapatma sürecine katılan bankalar şöyle:

Abu Dhabi Commercial Bank Group

Emirates NBD

First Abu Dhabi Bank

Abu Dhabi Islamic Bank

Mashreq Bank

RAKBANK

Sharjah Islamic Bank

Dubai Islamic Bank

e&

United Arab Bank

Al Masraf

Commercial Bank of Dubai

HSBC

Ajman Bank

Amlak Finance

Emirates Islamic Bank

Standard Chartered Bank

National Bank of Umm Al Qaiwain

Citibank