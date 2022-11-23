BAE, Yemen Merkez Bankasına 300 milyon dolar mevduat aktardı

Yemen resmi haber ajansına göre, Abdulmelik, Suudi Arabistan ve BAE'den gelecek toplam 2 milyar dolarlık mevduatın ilk kısmının BAE'den Yemen Merkez Bankasına aktarıldığını açıkladı. Abdulmelik, gelecek pazar Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının Suudi Arabistan ve BAE ile mevduatın düzenlenmesi ve hibe çerçeve anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Savaşın Yemen ekonomisine zararının 126 milyar doları bulduğu ifade ediliyor.