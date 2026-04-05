  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BAE'deki Borouge petrokimya tesisinde faaliyetler askıya alındı
Takip Et

BAE'deki Borouge petrokimya tesisinde faaliyetler askıya alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle tesisin faaliyetleri askıya alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BAE'deki Borouge petrokimya tesisinde faaliyetler askıya alındı
Takip Et

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinin X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırının hava savunma sistemlerince önlendiği, ancak düşen şarapnellerin tesis içinde birden fazla noktada yangına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, olayın ardından tesis operasyonlarının derhal durdurulduğu ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Yangınlara acil müdahale ekiplerinin hızlı şekilde müdahale ettiği, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediği aktarıldı.

Ayrıca, gelişmelere ilişkin bilgilendirmenin sürdürüleceği ve kamuoyunun yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiği ifade edildi.

