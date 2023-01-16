BAE'den Güney Kore'ye dev yatırım sözü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Kore'deki "stratejik sektörlere" 30 milyar dolar tutarında yatırım taahhüdünde bulundu.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAE'ye resmi ziyarette bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk YeoI ile başkent Abu Dabi'deki El-Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, iki liderin katılımıyla düzenlenen zirve sonrasında, BAE ve Güney Kore arasında Özel Stratejik Ortaklık bildirisi açıklandı.

Buna göre iki ülke, konvansiyonel, nükleer ve temiz enerjinin yanı sıra ekonomi, yatırım, savunma teknolojisi alanlarında işbirliğini geliştirme kararı aldı.

BAE, bu kapsamda Güney Kore'nin "ekonomik gücü ve büyüme beklentilerine güveni sebebiyle stratejik sektörlere devlet fonuyla 30 milyar dolar yatırım yapmayı" taahhüt etti.

İki ülke; iklim değişikliği, uzay araştırmaları ve kullanımı, endüstriyel yenilik, dijital dönüşüm, akıllı altyapı, sağlık, gıda güvenliği ve telif hakları konularında da işbirliğinde anlaştı.

Orta Doğu ve Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın sağlanması doğrultusunda ortak bir tavır gösteren BAE ve Güney Kore, küresel sorunların çözümünde "çok taraflılık" ilkesine vurgu yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un BAE ziyaretinin yarın sona ermesi planlanıyor.