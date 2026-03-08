BAE'nin ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'ı ilk kez hedef aldığı öne sürüldü

  1. Ekonomim
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD ve İsrail’in başlattığı saldırıların ardından ilk kez İran'da bir hedefi vurduğu iddia edildi.

İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde BAE güçlerinin İran'daki bir su arıtma tesisini hedef aldığı öne sürüldü.

BAE’nin söz konusu saldırısının Tahran yönetimine bir mesaj niteliğinde olduğuna işaret edilen haberde, İran'ın Körfez ülkesini hedef almayı sürdürmesi durumunda ABD ile İsrail'in yürüttüğü saldırılara BAE’nin sınırlı da olsa katılma durumunun ortaya çıkabileceği iddiasına yer verildi.

Katar'ın da daha önce ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katıldığı iddiası gündeme gelmişti.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari ise ülkesinin ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

BAE, bugün hava savunma sistemlerinin ülkeyi hedef alan 17 balistik füze ve 117 insansız hava aracını (İHA) tespit ettiğini, bunlardan 16 balistik füze ve 113 İHA’nın imha edildiğini açıklamıştı.

