BAE’nin ABD’den talep ettiği mali kalkan Orta Doğu’da savaşın seyrini değiştirebilir mi?

Orta Doğu’da silahlı grupların ve yerel çatışmaların doğrudan bir bölgesel savaşa evrilme riski., bölgenin ticaret ve lojistik üssü olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) yeni bir güvenlik doktrini geliştirmeye zorladı. Tahran’ın balistik füze kapasitesini artırması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki tehditkar hamleleri, Abu Dabi’yi müttefiki ABD ile tarihin en kapsamlı pazarlıklarından birine yöneltti. Bu müzakere süreci, sadece ileri teknoloji silah sistemlerinin tedarikini değil, aynı zamanda savaşın tetikleyeceği ekonomik şokları bertaraf edecek bir finansal sigorta mekanizmasını da içeriyor. BAE yetkilileri, bölgedeki Amerikan askeri varlığına ev sahipliği yapmanın getirdiği jeopolitik risklerin, ABD tarafından sunulacak somut ekonomik güvencelerle dengelenmesi gerektiğini savunuyor.

Savaş ekonomisinin etkilerini dindirmek için geniş kapsamlı bir likidite hattı isteniyor

Abu Dabi’nin sunduğu taleplerin başında, kriz anlarında yerel para birimi dirhemin dolar karşısındaki değerini sabit tutacak özel bir finansal koruma kalkanı geliyor. Olası bir füze saldırısı ya da enerji hatlarına yönelik sabotaj durumunda, küresel sermayenin bölgeden ani çıkış yapmasından ciddi endişe duyuluyor. Bu riskin önüne geçmek isteyen BAE, ABD Merkez Bankası (Fed) ile doğrudan bir döviz takas hattı kurarak piyasalardaki nakit ihtiyacını garanti altına almayı planlıyor. Atılacak bu adım, çatışma ortamında dahi Abu Dabi ve Dubai piyasalarını küresel sistemin bir parçası olarak tutacak ve yerel ekonomiyi bölgesel istikrarsızlığın yarattığı türbülanstan koruyacak bir "can simidi" işlevi görecektir.

Savunma sanayideki yüksek maliyetler ortak bir güvenlik bütçesine taşınmak isteniyor

Askeri sahada ise BAE, İran kaynaklı hava tehditlerini henüz sınır ötesinde imha edecek kusursuz bir savunma şemsiyesi kurmayı hedefliyor. Ancak bu çapta bir teknolojik altyapının kurulumu, ülke bütçesi üzerinde sürdürülemez bir yük oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu noktada Abu Dabi, söz konusu sistemlerin sadece kendi topraklarını değil, aynı zamanda bölgedeki Amerikan üslerini ve yüz binlerce Batılı yerleşiği de koruduğu tezini işliyor. Dolayısıyla, savunma giderlerinde ABD'nin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, maliyetlerin paylaştırılması ve silah satışlarında özel imtiyazlar sağlanması masadaki en kritik başlıklar arasında yer alıyor.

Küresel enerji arzı ve milyarlarca dolarlık yatırımlar pazarlık kozu olarak kullanılıyor

BAE yönetimi, taleplerini kabul ettirmek adına elindeki ekonomik enstrümanları stratejik birer kaldıraç olarak kullanmaktan çekinmiyor. ABD ekonomisindeki doğrudan yatırımlar ve küresel petrol piyasalarındaki düzenleyici güç, BAE'nin elini güçlendiren en temel unsurlar olarak dikkat çekiyor. Bölgede patlak verecek bir çatışmanın dünya genelinde enerji fiyatlarını rekor seviyelere ulaştıracağı ve bunun sonucunda küresel enflasyonun kontrol edilemez hale geleceği uyarısı yapılıyor. Washington’ın sağlayacağı her türlü mali ve askeri destek, aslında dünya genelindeki ticaret rotalarının güvenliğini sağlamak için ödenen bir tür sigorta primi olarak nitelendiriliyor.