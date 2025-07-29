  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bafra Ovası’nda kavun ve karpuz hasadı tüm hızıyla sürüyor
Takip Et

Bafra Ovası’nda kavun ve karpuz hasadı tüm hızıyla sürüyor

Samsun’un Bafra Ovası’nda 15 bin dekarlık alanda kavun ve karpuz hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Karpuzların kilogram fiyatı 3 TL'den alıcı bulurken, kavunların kilogram fiyatı ise cinsine göre 8 TL ile 13 TL arasında değişiyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bafra Ovası’nda kavun ve karpuz hasadı tüm hızıyla sürüyor
Takip Et

Türkiye’nin birçok bölgesinde karpuz hasadı sona ererken daha geç çıkan Bafra karpuzları tarladan sofralara ulaşmaya başladı. Kilogram fiyatı 3 TL’den alıcı bulan karpuzlar, tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Aynı zamanda Bafra’nın meşhur kavunlarında da hasat temmuz ayı sonu itibariyle başladı. Kavunların kilogram fiyatı ise cinsine göre 8 TL ile 13 TL arasında değişiyor.

Kavunda yüksek verim

Bafra’nın Karpuzlu Mahallesi’nde hem karpuz hem de kavun üretimi yapan çiftçi Mesut Gün, bu yılki verimden memnun olduklarını ancak fiyatların düşük kalmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Mesut Gün, "Kavun hasadında ilk dönemlerde fiyatlar 12-13 TL bandındaydı. Şu an cinsine göre 8 TL’den başlıyor. Bu sene kavun çok tatlı, verim iyi. Herkes mutlaka Bafra’mızın kavunlarından alsın, tatsın" dedi.

"Karpuzda fiyat artışı yaşanıyor"

Karpuzda ise son günlerde fiyat artışı yaşandığını aktaran Gün, "Geçtiğimiz haftalarda karpuzun kilogram fiyatı 1-2 TL civarındaydı. Son 2 gündür 3-4 TL seviyesine çıktı. Fiyatların biraz daha artmasını bekliyoruz. Ancak bu sene ürün çok olduğu için çiftçi para kazanamadı. Sebze meyve halinde fiyatlar düşük ama perakende satışta 3-4 katına kadar çıkıyor. Bu durum hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor. Bu nedenlerden dolayı bir kez daha diyoruz ki, denetim şart" diye konuştu.

Tarihte bugün: 29 TemmuzTarihte bugün: 29 TemmuzYaşam
Vücudun sessiz tehlikesi: Dehidrasyon nedir ve nasıl korunuruz?Vücudun sessiz tehlikesi: Dehidrasyon nedir ve nasıl korunuruz?Yaşam

 

Dünya
Çin'de şiddetli yağışlar sele dönüştü! 30 kişi yaşamını yitirdi
Çin'de şiddetli yağışlar sele dönüştü! 30 kişi yaşamını yitirdi
Fransa: Filistin'i tanıma kararımız diğer ülkelere bu konuda ivme kazandırabilir
Fransa: Filistin'i tanıma kararımız diğer ülkelere bu konuda ivme kazandırabilir
Kanada'dan Filistin meselesinde iki devletli çözüm açıklaması
Kanada'dan Filistin meselesinde iki devletli çözüm açıklaması
İsrailli muhalif lider Lapid: Gazze'ye saldırılar durmazsa dünya İsraillilere kapılarını kapatacak
İsrailli muhalif lider Lapid: Gazze'ye saldırılar durmazsa dünya İsraillilere kapılarını kapatacak
ABD, Rusya'ya ambargoya hazırlanıyor: Türkiye nasıl etkilenir?
ABD, Rusya'ya ambargoya hazırlanıyor: Türkiye nasıl etkilenir?
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Xi ile toplantı arayışında olduğu iddiasına yalanlama: Ben hiçbir şey talep etmiyorum
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Xi ile toplantı arayışında olduğu iddiasına yalanlama