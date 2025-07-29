Bafra Ovası’nda kavun ve karpuz hasadı tüm hızıyla sürüyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde karpuz hasadı sona ererken daha geç çıkan Bafra karpuzları tarladan sofralara ulaşmaya başladı. Kilogram fiyatı 3 TL’den alıcı bulan karpuzlar, tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Aynı zamanda Bafra’nın meşhur kavunlarında da hasat temmuz ayı sonu itibariyle başladı. Kavunların kilogram fiyatı ise cinsine göre 8 TL ile 13 TL arasında değişiyor.

Kavunda yüksek verim

Bafra’nın Karpuzlu Mahallesi’nde hem karpuz hem de kavun üretimi yapan çiftçi Mesut Gün, bu yılki verimden memnun olduklarını ancak fiyatların düşük kalmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Mesut Gün, "Kavun hasadında ilk dönemlerde fiyatlar 12-13 TL bandındaydı. Şu an cinsine göre 8 TL’den başlıyor. Bu sene kavun çok tatlı, verim iyi. Herkes mutlaka Bafra’mızın kavunlarından alsın, tatsın" dedi.

"Karpuzda fiyat artışı yaşanıyor"

Karpuzda ise son günlerde fiyat artışı yaşandığını aktaran Gün, "Geçtiğimiz haftalarda karpuzun kilogram fiyatı 1-2 TL civarındaydı. Son 2 gündür 3-4 TL seviyesine çıktı. Fiyatların biraz daha artmasını bekliyoruz. Ancak bu sene ürün çok olduğu için çiftçi para kazanamadı. Sebze meyve halinde fiyatlar düşük ama perakende satışta 3-4 katına kadar çıkıyor. Bu durum hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor. Bu nedenlerden dolayı bir kez daha diyoruz ki, denetim şart" diye konuştu.