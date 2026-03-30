Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı gerçekleşti

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı, insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle gerçekleştirilen ardı ardına saldırıların hedefi oldu. Güvenlik kaynakları, sabaha karşı Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresi ile içinde yer alan diplomatik destek üssünün iki ayrı saldırıya maruz kaldığını belirtti. İlk saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştiğini kaydeden kaynaklar, ikinci saldırının roketlerle düzenlendiğini ifade etti. Saldırılar sonrası havalimanından yoğun duman yükselirken, Irak Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın isabet aldığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin roketlerin fırlatıldığı noktayı belirlemek amacıyla arama çalışmalarına başladığı ve roketlerin başkentin doğusundaki Rusafa yakasından ateşlenmiş olabileceği kaydedildi.