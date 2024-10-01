Bağdat Uluslararası Havalimanına roketli saldırı

Irak yerel kaynakları, başkent Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu üssün 2 füze ile hedef alındığını bildirdi. Füzelerden birinin, havalimanında bulunan terörle mücadele birimine ait araç parkına, diğerinin ise havalimanının içindeki boş bir alana düştüğü aktarıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, Irak Başbakanı Muhammet Şiya Sudani'nin saldırıyla ilgili bir soruşturma başlatılması talimatı verdiği öğrenildi.

ABD askerlerine defalarca saldırı düzenlenmişti

Hem ABD hem de İran'ın bölgesel ortağı olan Irak, 2 bin 500 ABD askerine ve ayrıca İran destekli silahlı gruplara da ev sahipliği yapıyor. Irak'taki İran destekli silahlı gruplar, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Orta Doğu'daki ABD askerlerine defalarca saldırı düzenlemişti.