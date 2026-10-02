Bağdat’ta “egemenlik” kutlaması: Dev Irak bayrağı asıldı

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Bağdat Büyükşehir Belediyesi tarafından, ABD askerleri ile uluslararası koalisyon güçlerinin Irak’taki görev sürecinin tamamlanması dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Kutlama kapsamında havai fişek gösterisi düzenlenirken, belediye binasına büyük bir Irak bayrağı asıldı.

Vatandaşlara Irak bayrağı dağıtıldı

Etkinlik sırasında belediye çalışanları vatandaşlara Irak bayrakları ve çikolata ikram etti. Bağdat’taki kutlama, uluslararası koalisyonun Irak’taki misyonunun sona ermesinin ardından gerçekleştirildi.

Koalisyonun görevi sona erdi

Irak’ta 2014 yılında DEAŞ’a karşı başlatılan uluslararası koalisyon misyonunun sona ermesiyle ülkedeki güvenlik sorumluluğunun Irak güçlerine devredildiği bildirildi. ABD, Mart 2003’te İngiltere ile birlikte öncülük ettiği koalisyon güçleriyle Irak’ı işgal etmişti.

ABD’nin Irak’taki askeri varlığı

ABD ordusu, 18 Aralık 2011’de muharip birliklerini Irak’tan tamamen çektiğini açıklamış ancak ülkedeki askeri varlığını sürdürmüştü. DEAŞ’ın ortaya çıkmasının ardından ABD, Haziran 2014’te yeniden Irak’a girerek uluslararası koalisyon kapsamında askeri varlığını artırmıştı.

ABD ile Irak, 2024 yılında ülkedeki koalisyon güçlerinin çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Irak Başbakanı’nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan da 30 Eylül’ün uluslararası koalisyonun Irak’taki misyonunun sona erdirileceği ve koalisyon karargahının kapatılacağı tarih olduğunu açıklamıştı.