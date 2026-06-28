Bağdat'ta "yolsuzluk" operasyonu: 20 üst düzey isim gözaltına alındı

Irak'ta Terörle Mücadele Servisi ile Özel Kuvvetler, başkent Bağdat'ta sabah saatlerinde geniş çaplı yolsuzluk operasyonu düzenledi.

Güvenlik güçleri, operasyon kapsamında hükümet binaları ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu ve yoğun güvenlik önlemleriyle korunan Yeşil Bölge ile Şaab, Yermuk, Zeyune ve Mansur semtlerindeki çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Güvenlik kaynaklarına göre operasyon, yolsuzluk, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve haksız mal edinme suçlamaları kapsamında üst düzey isimleri hedef alan geniş çaplı bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirilirken, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 20 üst düzey isim gözaltına alındı.

Irak basını, gözaltına alınanlar arasında hükümet yetkililerinin, danışmanların, güvenlik görevlilerinin, iş insanlarının ve eski Başbakan Muhammed Şiya Sudani hükümetinde görev yapan bakanların da bulunduğu öne sürdü.

Yeşil Bölge'ye giriş ve çıkışlar kapatılırken, Irak Terörle Mücadele Servisi bölgede çok sayıda kontrol noktası oluşturdu. Bölgeden ayrılmak isteyenler ise sıkı güvenlik kontrollerinden geçirildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi ile hükümet, operasyonlar ve gözaltına alınan isimlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Mayıs ayında göreve başlayan Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak halkına yaptığı ilk konuşmasında, ekonomik reform, yolsuzlukla mücadele ve kamu hizmetlerinde iyileştirme sözü vermişti.