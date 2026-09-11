Bahçesini temizlerken buldu! Toprağın altından 18,5 kiloluk Viking hazinesi çıktı

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Yaklaşık 18,5 kilogram ağırlığındaki hazinenin, 10. yüzyılda bir kil kabın içerisine yerleştirilerek toprağa gömüldüğü tespit edildi.

Bahçesini temizlerken tarihi hazineyi buldu

Ev sahibinin bahçesinde yaptığı çalışma sırasında ortaya çıkan buluntu, arkeologları da harekete geçirdi. Kuzey Jutland Müzeleri'nden arkeolog Torben Sarauw, keşfin Viking Çağı'nın anlaşılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kazılarda yalnızca gümüş parçaları değil, dönemin ekonomik ve kültürel yapısına ışık tutabilecek çok sayıda eser bulundu.

Hazineden yaklaşık 700 obje çıktı

Hazinenin içinden gümüş çubuklar, bilezikler, yaklaşık 50 sikke ve şans getirmesi amacıyla kullanıldığı düşünülen küçük bir Thor'un çekici figürü de dahil olmak üzere yaklaşık 700 obje çıkarıldı.

700'den fazla parçanın yaklaşık 320'sinin orijinal kil kabın içinde bütün halde bulunduğu, diğer parçaların ise çevredeki toprağa dağılmış şekilde ele geçirildiği bildirildi.

Buluntular arasında dikkat çeken parçalardan birinin üzerinde runik harflerle “hutu” kelimesinin yazılı olduğu görüldü. Araştırmacılar bu ifadenin bir isim, mülkiyet işareti ya da başka bir sembol olabileceğini değerlendiriyor.

Sikkeler hazinenin küçük bölümünü oluşturuyor

Rebild'de bulunan hazineyi benzer Viking dönemi keşiflerinden ayıran önemli özelliklerden biri, sikkelerin toplam ağırlık içerisindeki payının oldukça düşük olması.

Hazinenin büyük bölümünü gümüş çubuklar, takılar ve gümüş klipsler oluşturuyor. Viking döneminde gümüş, ağırlığı üzerinden değerlendirilen önemli bir ödeme aracı olarak kullanılıyordu. İnsanlar ihtiyaçlarına göre gümüşleri daha küçük parçalara ayırıyor veya eriterek yeniden şekillendiriyordu.

Rebild hazinesinde de gümüş çubuklar, bilezikler ve diğer gümüş parçalarının belirli ağırlık gruplarına göre ayrıldığı tespit edildi.

Arap ve Anglo-Sakson sikkeleri bulundu

Hazinede Arap dirhemlerinin yanı sıra, 899-924 yılları arasında hüküm süren Anglo-Sakson Kralı Edward the Elder döneminde basılmış sikkeler de bulundu.

Farklı coğrafyalara ait bu eserler, Viking Çağı'nda Rebild bölgesinin geniş ticaret ve kültür ağlarının içerisinde yer aldığını ortaya koyuyor.

Vikinglerin ticaret ağına ışık tutuyor

Arkeologlara göre buluntular, Rebild bölgesinin Viking Çağı'nda İskandinavya'yı Baltık Denizi, İslam dünyası, Kuzey Denizi ve Batı Avrupa'ya bağlayan geniş ekonomik ve kültürel ağların bir parçası olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık 18,5 kilogramlık gümüş hazine, yalnızca maddi değeriyle değil, Vikinglerin ticaret, ödeme sistemleri ve farklı coğrafyalarla kurduğu ilişkiler hakkında sunduğu bilgiler açısından da büyük önem taşıyor.