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Bahreyn’de sirenler çalarken, halka güvenli yerlere sığınmaları çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurarak, halka güvenli yerlere sığınmaları çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Bahreyn’de sirenler çalarken, halka güvenli yerlere sığınmaları çağrısı yapıldı
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Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin tekrar çaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlar ile ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, günün erken saatlerinde de saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın “ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını” gerekçe göstererek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını duyurmuştu.

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