  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı
Takip Et

Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı

Bahreyn'de İran saldırısı nedeniyle sirenler çalarken yetkililer halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı
Takip Et

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, füze saldırılarının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da uçuşların askıya alındığı belirtildi.

Ürdün makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Jeopolitik riskler petrol fiyatlarını artırdıJeopolitik riskler petrol fiyatlarını artırdıEnerji
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 13 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 13 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı, altın değer kaybettiABD-İran gerilimi piyasaları sarstı, altın değer kaybettiEkonomi
Meteoroloji uyardı: Termometreler 42 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji uyardı: Termometreler 42 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem

 