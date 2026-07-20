Bahreyn'de sivil savunma sirenleri devreye alındı
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalması üzerine vatandaşlara ve bölgede bulunanlara sükunetlerini korumaları ve acilen en yakın güvenli noktalara gitmeleri çağrısında bulundu.
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Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin devreye alındığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlere sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunuldu.