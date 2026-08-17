Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.