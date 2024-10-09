  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bakan Fidan uyardı: Rusya-Ukrayna Savaşı yayılabilir
Takip Et

Bakan Fidan uyardı: Rusya-Ukrayna Savaşı yayılabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yayılma tehlikesinin her zamankinden yüksek olduğunu, nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan uyardı: Rusya-Ukrayna Savaşı yayılabilir
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ukrayna ile bölge ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yineledi.

Türkiye'nin başından itibaren savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Fidan, Türkiye'nin savaşan tarafların bir araya geldiği görüşmelere ev sahipliği yaptığının, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin işlemesini sağladığının ve esir takaslarında kolaylaştırıcı rol üstlendiğinin altını çizdi.

Fidan, savaşın yayılma tehlikesinin her zamankinden daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin göz ardı edilemeyeceğini belirten Fidan, Ukrayna'daki savaşın küresel ölçekteki kutuplaşmayı derinleştirdiğine işaret etti.

Rusya'nın görüşmelere katılımı

Sürdürülebilir bir çözümün, Rusya dahil tüm tarafların görüşmelere dahil edilmesiyle mümkün kılınabileceğini vurgulayan Bakan Fidan, gıda güvenliğinin, seyrüsefer serbestisinin, nükleer enerji sahalarının ve kritik altyapının korunmasının savaşın yol açtığı yıkımı hafifletebileceğini söyledi.

Erkan Baş'tan Özgür Özel'e tepki: Gerçekten şaşkınlıkla izledimErkan Baş'tan Özgür Özel'e tepki: Gerçekten şaşkınlıkla izledimGündem

 

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiGündem

 

Dünya
2 ay sonra bir ilk! Netanyahu ile Biden görüştü
2 ay sonra bir ilk! Netanyahu ile Biden görüştü
İsrail Merkez Bankası faizi sabit tuttu
İsrail Merkez Bankası faizi sabit tuttu
İngiltere’de 3 milyonu çocuk 9,3 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya
İngiltere’de 3 milyonu çocuk 9,3 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya
Pakistan ve Afganistan sınır güçleri arasında silahlı çatışma!
Pakistan ve Afganistan sınır güçleri arasında silahlı çatışma!
İsviçre'den Lübnan ve Suriye'ye 7 milyon franklık destek
İsviçre'den Lübnan ve Suriye'ye 7 milyon franklık destek
Netanyahu ile Biden, Orta Doğu'daki gerilimi telefonda görüşecek
Netanyahu ile Biden, Orta Doğu'daki gerilimi telefonda görüşecek