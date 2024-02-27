Bakanlık önünde eylem: Taksiciler 48 saatlik greve gitti

Atina Taksiciler Sendikasından yapılan açıklamada, başkent Atina'da bugünden başlayarak 48 saatlik greve gidildiği bildirildi.

Açıklamada, taksicilerin, otobüsler için ayrılan sağ şeridin yolcu olması halinde taksiler tarafından da kullanılmasını, taksi benzeri uygulamaların engellenmesini, havaalanından taşıma ücretlerinin artırılmasını ve vergi yükünün azaltılmasını talep ettiği belirtildi.

Başkent Atina'da bir araya gelen taksiciler, araçlarıyla Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.