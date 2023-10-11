Bakanlık uyardı: Tedavi gören Filistinliler infaz edilebilir

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi en az üç kişinin İsrail hastanelerinde, çatışmalarda yaralanan İsraillilerle aynı bölümlerde tedavi gördüğü kaydedildi.

Üst düzey hastane yetkililerine dayandırılan haberde, hastane yetkililerinin, yaralı Filistinlileri "başka seçenekleri olmadığı için" kabul etmek zorunda kaldıkları aktarıldı.

Haberde, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, "güvenlik kurumlarının sorgulamak istediği" yaralı Filistinlilerin kapalı bir askeri tesise nakledilmeleri yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığının, yaralı Filistinlilerin İsrail vatandaşları tarafından infaz edilmesinden endişe duyduğu ve hastane yönetimlerine buna karşı hazırlık yapmaları talimatını verdiği kaydedilen haberde, bakanlığın, bu hastanelerdeki güvenlik görevlilerinden, yargısız infaza kadar varabilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalarını istediği aktarıldı.

Habere göre, ismi verilmeyen bir hastane yetkilisi, yaralı Filistinlilerin İsrail hastanelerinde tedavi edilmek üzere tahliye edilmesi yönünde kendilerine bilgi verildiğini ve aynı zamanda vatandaşların yargısız infaz noktasına varacak derecede olaylar çıkarma niyetinde olduklarına dair ihbarların olduğu bilgisi aldıklarını söyledi.

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