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Bakü'de petrol rafinerisinde yangın!

Azerbaycan Bakü'de petrol rafinerisinde yangın çıktı. Yangının Nizaminski bölgesinde çıktığı bildiriliyor.

Haber Merkezi
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Bakü'de petrol rafinerisinde yangın!
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına başladığını açıkladı.

Bakanlık yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir petrol rafinerisinde yerel saatle 10.00 sıralarında yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Açıklamada yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü aktarılırken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin de gönderildiği belirtildi.

Olağanüstü Haller Bakanı Korgeneral Kemaleddin Haydarov ve Bakü Valisi Eldar Azizov da bölgede incelemelerde bulundu.

Bölge, ülkenin en büyük petrol işleme tesislerinden biri olan Haydar Aliyev petrol rafinerisinin bulunduğu yer.

Geçen yıl ekim ayında da bu rafineride bir yangın meydana gelmişti. 

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