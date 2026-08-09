Baleden milyarderliğe: 30 yaşında 2,6 milyar dolarlık servete ulaştı

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Brezilya’da çocuk yaşta başladığı bale eğitiminde günde sekiz saate varan yoğun çalışmalar yapan Luana Lopes Lara, kariyerini dans yerine teknoloji ve finans alanında sürdürmeyi seçti. Bugün 30 yaşında olan Lopes Lara, kurucu ortağı olduğu Kalshi ile dünyanın kendi servetini oluşturan en genç milyarderi konumunda.

Forbes’a göre Lopes Lara’nın serveti 2,6 milyar dolar seviyesinde. Servetinin temelini ise gerçek dünyadaki olayların sonuçları üzerine işlem yapılmasını sağlayan Kalshi oluşturuyor.

Bale eğitiminden MIT’ye

Lopes Lara, gençlik yıllarında Brezilya’daki Bolşoy Tiyatrosu Okulu’nun kampüsünde profesyonel bale eğitimi aldı. Günde yaklaşık sekiz saat çalışan Lopes Lara, aynı dönemde akademik olimpiyatlara da katıldı.

Brezilya Astronomi Olimpiyatı’nda altın, Santa Catarina Matematik Olimpiyatı’nda ise bronz madalya kazandı.

Lise eğitiminin ardından Avusturya’nın Salzburg kentinde bir sezon “Kuğu Gölü” balesinde profesyonel olarak dans etti. Ancak dokuz ay sonra bale kariyerini bırakarak ABD’ye gitti ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) eğitim almaya başladı.

MIT’de bilgisayar bilimi ve matematik eğitimi alan Lopes Lara, daha sonra istatistik ve niceliksel finans üzerine yoğunlaştı.

Kalshi fikri Wall Street’te doğdu

Lopes Lara’nın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri MIT’de tanıştığı Tarek Mansour oldu. İkili daha sonra Wall Street’te staj yaptı.

2018 yılında finans piyasalarında geleceğe ilişkin beklentilerin çoğunlukla dolaylı araçlarla ifade edildiğini fark eden Lopes Lara, insanların gelecekte gerçekleşecek olaylar üzerine doğrudan işlem yapabileceği bir piyasa oluşturma fikrini ortaya attı.

Bu fikir üzerinden Mansour ile birlikte şirket kurmaya karar veren ikili, platforma Kalshi adını verdi.

Kalshi’nin temel çalışma modeli, hisse senedi piyasalarına benzetiliyor. Ancak platformda şirket hisseleri yerine gelecekteki olayların sonuçları üzerinden işlem yapılıyor. Kullanıcılar seçimlerden enflasyon verilerine, spordan ödül törenlerine kadar çeşitli gerçek dünya olaylarının sonuçları üzerine sözleşmeler alıp satabiliyor.

“Olaylar için borsa” fikri

Lopes Lara ve Mansour, projelerini girişim hızlandırıcısı Y Combinator’a “olaylar için bir borsa” olarak sundu.

Kalshi’nin kuruluşundan itibaren en önemli meselelerden biri ise platformun hukuki statüsü oldu. Şirket, sunduğu hizmetlerin kumar değil, finansal piyasalardaki vadeli işlem ve opsiyonlara benzer şekilde “tahmin sözleşmeleri” olduğunu savundu.

Kurucuların 60’tan fazla avukata danıştığı ve bu avukatların projeden vazgeçmelerini tavsiye ettiği belirtilirken, eski CFTC yetkilisi Jeff Bandman şirketin düzenleyici kurumla ilişkilerini yürütmek üzere ekibe katıldı.

İki yıllık sürecin ardından Kasım 2020’de Kalshi, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticareti Komisyonu’ndan (CFTC) onay aldı.

Böylece Kalshi, ABD tarihinde federal düzeyde düzenlenen ilk tahmin sözleşmeleri borsası oldu.

Seçim piyasası şirketin büyümesini hızlandırdı

Kalshi, Temmuz 2021’de halka açıldı. İlk yıllarında sınırlı ölçekte faaliyet gösteren şirket, daha sonra özellikle seçimlere ilişkin tahmin piyasalarıyla büyümesini hızlandırdı.

2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde CFTC ile yaşanan hukuki mücadele, şirket açısından önemli bir dönüm noktası oldu. CFTC, seçimlerle ilgili Kalshi sözleşmelerini kumara fazla benzediği gerekçesiyle engellemişti.

Lopes Lara, yatırımcılarının tavsiyesine rağmen düzenleyici kuruma dava açtı. Kalshi, seçim sonuçlarının toplumun tamamını etkilediğini ve bu nedenle seçimlere ilişkin sözleşmelerin tahmin piyasalarında yer alması gerektiğini savundu.

Şirket Eylül 2024’te davayı kazandı ve ABD seçimleri üzerine yasal tahmin işlemlerinin önünü açtı.

Şirketin değeri 11 milyar dolara ulaştı

Kalshi’nin büyümesi Lopes Lara’nın servetine de doğrudan yansıdı.

Aralık 2025’te Kalshi’nin değerlemesi 11 milyar dolara ulaştı. O tarihte Lopes Lara’nın şirkette yaklaşık yüzde 12 payı bulunuyordu. Bu payın değeri yaklaşık 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bunun ardından Lopes Lara, 29 yaşında dünyanın kendi servetini oluşturan en genç kadını oldu.

Mayıs 2026'da ise Kalshi'nin kurucu ortaklarının servetlerinin yalnızca altı ay içerisinde iki kattan fazla arttığı bildirildi.

Bugün Lopes Lara’nın tahmini serveti 2,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kalshi neden tartışılıyor?

Şirketin hızlı büyümesine rağmen Kalshi'nin faaliyet modeli tartışmaların da odağında.

Platform, kullanıcıların seçimler, ekonomik veriler, hava olayları ve spor karşılaşmaları gibi gerçek dünyadaki gelişmeler üzerine işlem yapmasına izin veriyor. Şirket ise kendisini bir bahis şirketi olarak değil, düzenlenmiş bir finansal piyasa olarak tanımlıyor.

Lopes Lara, Kalshi'nin kullanıcıların kayıplarından değil, işlem ücretlerinden gelir elde ettiğini ve platformun opsiyon ve vadeli işlem piyasalarına benzer şekilde çalıştığını savunuyor.

Bununla birlikte, içeriden bilgi sahibi kişilerin tahmin piyasalarında haksız avantaj elde etmesi ve ekonomik çıkarların insanların davranışlarını etkileyerek gerçekleşmesini sağlaması gibi konular da eleştirilerin başında geliyor.

Kalshi, içeriden edinilen bilgilerin kullanımını yasakladığını ve şüpheli işlemleri soruşturduğunu belirtiyor.

Brezilya'ya açıldı

Kalshi, Mart 2026'da ABD dışındaki ilk faaliyetini başlatarak Brezilya pazarına girdi.

Lopes Lara açısından bu gelişme, bale eğitimi aldığı ve profesyonel kariyerine başladığı ülkeye bu kez girişimci olarak dönüş anlamına geldi.

Brezilya'da başlayan bale kariyerinden MIT'ye, Wall Street deneyiminden Kalshi'nin kuruluşuna uzanan süreç sonunda Lopes Lara, 30 yaşında 2,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç milyarderlerinden biri haline geldi.