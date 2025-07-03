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Bali adası açıklarında feribot battı! 61 kişi kayboldu

Bali adası açıklarında feribot battı, en az 61 kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 4 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Haber Merkezi
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Bali adası açıklarında feribot battı! 61 kişi kayboldu
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Endonezya'nın Bali Adası açıklarında bir feribotun batması sonucu en az 61 kişinin kaybolduğu bildirildi.

AFP’nin yerel kurtarma ekiplerine dayandırdığı habere göre, feribotta 53 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.

Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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