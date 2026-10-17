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Bali'de yakıt sıkıntısı turizmi ve günlük yaşamı vurdu: İstasyonlarda kuyruklar oluştu

Endonezya'nın dünyaca ünlü tatil adası Bali'de patlak veren akaryakıt krizi, ada genelinde büyük aksamalara yol açtı. Yetkililerin depolarda yeterli stok olduğunu vurgulamasına rağmen sürücüler benzin alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Panik alımları ve lojistik aksamalar kriz yarattı

Denpasar, Badung ve Tabanan gibi Bali'nin en hareketli bölgelerinde benzin istasyonlarının önünde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluştu. Duruma ilişkin açıklama yapan Bali Valiliği, adadaki depolarda talebi karşılayacak miktarda akaryakıt bulunduğunu ifade etti. Sıkıntının temelinde, halk arasında yayılan endişe nedeniyle yapılan "panik alımları" ile dağıtım hızının anlık talebe yetişememesinin yattığı belirtilirken, sevkiyatların hızlandırılmasıyla sorunun hafta ortasına kadar çözülmesinin beklendiği kaydedildi.

Tatilcilerin planları altüst oldu, işletmeler zor durumda

Söz konusu aksaklıklar, adadaki yerel ticaretin yanı sıra turizm sektörünü de doğrudan olumsuz etkiledi. Özellikle binlerce Avustralyalı turist, seyahat ve tatil programlarını ertelemek veya değiştirmek zorunda kaldı. Adada bulunan bir turist, eşinin sadece depoyu doldurabilmek adına sabahın ilk ışıklarında, saat 04.30'da sıraya girdiğini ve yaklaşık iki buçuk saat sıra beklediğini aktararak yaşanan mağduriyeti gözler önüne serdi.

Yetkililerden Pertamina'ya çağrı ve tasarruf uyarısı

Gelişmeler üzerine Bali Eyalet Parlamentosu yetkilileri, devlete ait ulusal petrol şirketi Pertamina’ya çağrıda bulunarak adadaki tablonun hassasiyetle yönetilmesini ve süreçle ilgili şeffaf bilgilendirme yapılmasını istedi.

İnsan Gücü, Enerji ve Maden Kaynakları Ajansı ise Pertamina'nın adaya kesintisiz akış sağlamak için yoğun çaba harcadığını bildirdi. Vatandaşlara yakıtı idareli kullanmaları tavsiyesinde bulunulurken, yerel yönetimin bu tür krizlerin önüne geçebilmek adına elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediği vurgulandı.

Depoları rahatlatacak dev şilep adaya ulaştı

Dağıtım ağındaki baskıyı azaltmak amacıyla Pertamina, Bali'ye yönelik sevkiyat adımlarını hızlandırdı. Şirket yetkilileri, günlük başlangıç kotalarının 2,2 milyon litre olduğunu, ancak mevcut durumu telafi etmek adına adaya dev bir sevkiyat gemisinin yanaştığını duyurdu. Gemide, sübvansiyonlu 18 milyon litre 'Pertalite' ile 2,5 milyon litre yüksek oktanlı 'Pertamax' akaryakıtının yer aldığı ve stokların yakından takip edildiği bilgisi paylaşıldı.

Küresel petrol fiyatlarındaki tırmanış baskıyı artırıyor

Bali'de yaşanan yerel dağıtım krizinin arka planında, küresel enerji piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar da dikkat çekiyor. Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar ve Basra Körfezi'nden yapılan ihracattaki tıkanıklıklar, enerji fiyatlarını yukarı tırmandırdı. Yılbaşından bu yana %70'i aşan bir artış kaydeden Brent petrolünün varil fiyatı 106 doların üstünü görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 95 dolar seviyelerine kadar tırmandı.