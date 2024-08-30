Balık ölümleri Yunanistan'ı alarma geçirdi! Olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan'ın orta kesiminde bulunan Volos limanına 100 tondan fazla ölü balık vurdu, yetkililer toplu ölümlerden aşırı iklim dalgalanmalarını sorumlu tuttu.

Ölü tatlı su balıkları, geçen yıl yaşanan sel felaketi ve ardından aylarca süren şiddetli kuraklık nedeniyle normal yaşam alanlarından uzaklaştıktan sonra hem körfezi hem de yakındaki nehirleri doldurdu.

Ölü balıkları denizden çıkarıp kamyonlara yükleyerek bir yakma tesisine götürmek üzere bölge yetkilileri tarafından balıkçı tekneleri ve hafriyat kamyonları kullanıldı.

Balıklar, 1960'lı yılların başında kurutulan ve 2018 yılında kuraklığın etkileriyle mücadele etmek üzere restore edilen Yunanistan'ın orta kesimindeki Karla Gölü'nden geldi.

Orta Teselya bölgesinin bölge vali yardımcısı Anna Maria Papadimitriou, "Bu durumun mümkün olduğunca çabuk sona ermesine yardımcı olmak isteyen herkesle iş birliği yapıyoruz" dedi.

"Bölge valisi olağanüstü hal ilan etti" diyerek ekledi.

"Tatlı su balıkları deniz suyu ile temas edince ölüyor"

Geçtiğimiz sonbaharda Yunanistan'ın orta kesimlerinde geniş çaplı sellere neden olan ölümcül bir fırtına sırasında su seviyeleri aniden yükselmiş, ancak sonraki aylardaki düşük yağışlar ve bu yaz art arda yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle su seviyesi gerilemişti.

Uzmanlar, Volos'a giden nehrin ağzına bir ağ yerleştirilmediğini, bu nedenle tatlı su balıklarının sel sularıyla birlikte taşındığını ve deniz suyuyla temas ettiklerinde öldüklerini söylüyor.

Volos Belediye Başkanı Achilleas Beos, bölgesel yönetimi çok yavaş hareket etmekle suçlayarak tepki gösterdi. Bir basın toplantısı düzenleyen Beos, pis kokunun dayanılmaz olduğunu söyledi ve çürüyen balıkların bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kentin Ticaret Odası da popüler turizm merkezindeki ticari faaliyetlerin son üç gün içinde yüzde 80 oranında azalmasının ardından tazminat talebiyle yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Deniz kıyısındaki işletmeler, özellikle de yiyecek içecek sektöründeki işletmeler, şu anda faaliyetlerini askıya alıyor" denildi.

"Deniz kıyısı boyunca yayılan ağır koku hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için tiksindirici ve Volos turizmine ağır bir darbe vuruyor" diyerek ekledi.