  3. Balkanların ünlü sanatçısı Halid Bešlic hayatını kaybetti
Balkanların ünlü sanatçısı Halid Bešlic hayatını kaybetti

Bosna Hersek’in halk sanatçısı ve Boşnak halk müziğinin efsane isimlerinden Halid Bešlić, tedavi gördüğü Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi Onkoloji Servisi’nde 72 yaşında hayatını kaybetti.

Bosna Hersekli halk müziği sanatçısı Halid Bešlić, 72 yaşında tedavi gördüğü Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi Onkoloji Servisi’nde hayatını kaybetti.

Halid Bešlić bir süredir ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz ay onkoloji servisine nakledilmişti.

Ölümünden birkaç hafta önce, kariyerinde her zaman en büyük desteği olarak andığı eşi Sejda’ya adadığı bir şarkı yayımlanmıştı.

Halid Bešlić kimdir?

Halid Bešlić, 20 Kasım 1953’te Bosna-Hersek’in Knežina köyünde doğan ünlü Boşnak halk müziği sanatçısıydı. 1980’li yıllardan itibaren Bosna ve tüm Balkanlar’da büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. “Miljacka”, “Romanija”, “Ja bez tebe ne mogu da živim” ve “Prvi poljubac” gibi eserleriyle tanınıyordu.

Bešlić’in müziği genellikle sevgi, özlem ve vatan temalarını işlerdi. 2009 yılında geçirdiği ağır trafik kazasından sonra uzun süre tedavi görmesine rağmen sahnelere geri dönmüştü. Bosna halkı tarafından sadece bir şarkıcı olarak değil, aynı zamanda savaş yıllarında ülkesine bağlılığı ve yardımseverliğiyle de saygı gören bir figürdü.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da da konser veren Halid Bešlić, Boşnak halk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul ediliyordu.

