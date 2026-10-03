Baltık ülkesi Letonya'da parlamento seçimleri başladı

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Baltık coğrafyasının kritik ülkelerinden Letonya'da, yasama organının yeni dönem temsilcilerini belirleyecek genel seçim süreci başladı. Ülke genelinde kurulan sandıklarda seçmenler, parlamentoda görev yapacak isimleri belirlemek üzere oy kullanma işlemlerini sürdürüyor.

Beş seçim bölgesinde sandalye dağılımı

Ülke genelindeki oy verme işlemleri 5 ayrı seçim bölgesi temel alınarak yürütülüyor. Seçim coğrafyasına göre parlamentodaki 100 sandalyenin dağılımında başkent Riga 38 milletvekiliyle en büyük paya sahip olurken; Vidzeme 26, Zemgale 13, Latgale 12 ve Kurzeme bölgesi ise 11 milletvekili çıkarma hakkına bulunuyor.

Sandık takvimi ve koalisyon beklentileri

Yerel saatle 08.00'de açılan sandıkların 20.00 itibarıyla kapanmasının ardından sayım işlemine geçilmesi planlanıyor. Letonya Merkez Seçim Komisyonu (CVK) tarafından ilk sonuçların kademeli olarak ilan edilmesi beklenirken, resmi sonuçların onaylanmasının ardından yeni parlamentonun ilk oturumunu kasım ayı başında gerçekleştirmesi öngörülüyor. Anket verileri ve çok partili yapı, seçim sonrasında meclise giren partiler arasında çoklu bir koalisyon hükümetinin kurulma olasılığını öne çıkarıyor.