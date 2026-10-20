Bangladeş'i esir alan kızamık salgınında bilanço ağırlaşıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bangladeş'te mart ayından bu yana etkisini sürdüren kızamık salgını büyük bir insani krize yol açtı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (DGHS) verilerine göre, salgınla bağlantılı bildirilen toplam çocuk ölümü 1201'e ulaştı. Yaşamını yitiren çocukların 104'ünde kızamık tanısı laboratuvar testleriyle doğrulanırken, 1097 ölüm ise kızamık benzeri belirtiler gösteren şüpheli vakalar olarak kayıtlara geçti.

Şüpheli vakalar ve hastane yatışları

Ülke genelinde salgının başlangıcından bu yana tespit edilen şüpheli kızamık vaka sayısı 214 bin 551'i buldu. Hastalığın yayılım hızı sağlık altyapısını zorlarken, 15 Mart'tan itibaren kızamık şüphesiyle 190 bin 663 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 183 bin 42 hastanın taburcu edildiği, ancak yeni vakaların gelmeye devam ettiği bildirildi.

Geniş çaplı aşılama kampanyaları yürütülüyor

Vaka ve can kayıplarının artması üzerine yetkililer çocuklara yönelik aşılama çalışmalarına ağırlık verdi. Rutin aşılama programlarının yanı sıra nisan ayından bu yana yürütülen özel kampanyalarda 20 milyondan fazla çocuğa aşı uygulandı. Uzmanlar, özellikle aşılanmamış çocuklarda zatürre ve beyin iltihabı gibi ağır komplikasyonlara yol açabilen viral hastalığa karşı tedbirlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.