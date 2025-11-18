Bangladeş'in eski Başbakanı Hasina, idam cezasına tepki gösterdi

Hasina, partisi Avami Birliğinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aldığı idam cezasına itiraz etti.

Hasina, mahkeme kararını siyasi çıkar amaçlı ve hileli olarak nitelendirdi

"Yakışıksız" olarak nitelediği mahkeme kararının siyasi çıkarlar güdülerek alındığını belirten Hasina, kararı, "demokratik meşruiyeti olmayan, halk tarafından seçilmemiş hükümetin kurduğu ve yönettiği hileli mahkeme"nin verdiğini iddia etti.

Hasina, yargılamaların amacının, Avami Birliği'ni "günah keçisi" ilan etmek olduğunu savundu.

Bangladeş'te mahkeme, "insanlığa karşı suç işlemek"le suçlanan Hasina'yı Temmuz 2024'te yapılan kamu kontenjanı protestolarındaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırmıştı.

Olay

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.