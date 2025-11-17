Bangladeş'in eski başbakanı Şeyh Hasina idam cezasına çarptırıldı

Hasina, kararın ardından yaptığı açıklamada mahkeme kararı için "önyargılı ve siyasi amaçlı" ifadesini kullandı.

Mahkeme kararının, Hasina'yı iade etme konusunda Hindistan'ı baskı altına sokacağı tahmin ediliyor. Ancak Hindistan'ın eski lideri iade etmesi olası görülmüyor.

Hasina'ya, hükümet karşıtı protestolarda ölümler nedeniyle cinayet soruşturması açılmıştı. Başkent Dakka'da haftalarca süren gösterilerin ardından önceki hükümetten altı üst düzey isme daha soruşturma açılmıştı. Protestolar hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü 170 milyon nüfuslu Bangladeş'te, devlet memurluğuna alımlarda liyakat ilkesine uyulması talebiyle başlayan protestolar hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü. İstifa etmesi yönündeki çağrıların ardından eski Başbakan Hasina, geçen yıl istifa ederek komşu Hindistan'a kaçmıştı.

Kendisine karşı soruşturma başlatılmasında sadece birkaç saat sonra, istifasına yol açan protestolarla ilgili bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.