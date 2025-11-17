Bangladeş'in eski başbakanı Şeyh Hasina idam cezasına çarptırıldı
Bangladeş'in eski başbakanı Şeyh Hasina, hükümete karşı protestolarda yüzlerce kişinin öldürülmesi nedeniyle insanlığa karşı suçlardan suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, geçen yıl öğrencilerin önderlik ettiği protestolara şiddetli müdahale emri vererek ölümlere neden olduğu gerekçesiyle Hasina'yı suçlu buldu.
2024 yazında hükümete karşı haftalarca devam eden protestolarda, Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre yaklaşık 1.400 kişi öldü.
Şeyh Hasina, istifa ettikten sonra Hindistan'a yerleştiği için gıyaben yargılandı.
Hasina, kararın ardından yaptığı açıklamada mahkeme kararı için "önyargılı ve siyasi amaçlı" ifadesini kullandı.
Olası protestolar nedeniyle ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Mahkeme kararının, Hasina'yı iade etme konusunda Hindistan'ı baskı altına sokacağı tahmin ediliyor. Ancak Hindistan'ın eski lideri iade etmesi olası görülmüyor.
Hasina'ya, hükümet karşıtı protestolarda ölümler nedeniyle cinayet soruşturması açılmıştı. Başkent Dakka'da haftalarca süren gösterilerin ardından önceki hükümetten altı üst düzey isme daha soruşturma açılmıştı.
Protestolar hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü
170 milyon nüfuslu Bangladeş'te, devlet memurluğuna alımlarda liyakat ilkesine uyulması talebiyle başlayan protestolar hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü. İstifa etmesi yönündeki çağrıların ardından eski Başbakan Hasina, geçen yıl istifa ederek komşu Hindistan'a kaçmıştı.
Kendisine karşı soruşturma başlatılmasında sadece birkaç saat sonra, istifasına yol açan protestolarla ilgili bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.
Hasina ülkeden ayrılışından bu yana kamuya yaptığı ilk açıklamada, olaya karışanların “belirlenerek cezalandırılmasını" istedi.
Haftalarca süren ve ve Hasina’nın istifasını talep eden öğrenci gösterilerinde yüzlerce kişi öldürüldü.