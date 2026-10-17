Bangladeşli uzmanlardan küresel çevreye net uyarı: "Bu her ülke için bir alarmdır"

Bangladeş, küresel çapta endişe yaratan ve kontrol altına alınmaya çalışılan dünyanın en büyük kızamık salgınıyla karşı karşıya kaldı. Zayıf veri takibi, yetersiz halk sağlığı outreach (sahaya ulaşma) çalışmaları ve aşı açıkları nedeniyle kontrolden çıkan kriz, hastaneleri ve sağlık sistemini tarihin en zorlu sınavlarından biriyle baş başa bıraktı.

Uzmanlardan küresel çevreye net uyarı: "Bu her ülke için bir alarmdır"

New York Üniversitesi Küresel Halk Sağlığı Fakültesi Profesörü ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşı danışmanı Mark Jit, Reuters'a yaptığı açıklamada salgının boyutuna dikkat çekti. Aşı yoluyla salgınları önlemenin, kriz patlak verdikten sonra müdahale etmekten çok daha kolay, ucuz ve güvenli olduğunun altını çizen Jit, "Bu, her ülke için gerçek bir uyarıdır" diyerek diğer ulusları acilen önlem alması konusunda uyardı.

Aşı oranları yüzde 95'lik güvenli eşiğin altına düştü

Temmuz ayında yayımlanan ortak bir DSÖ-UNICEF raporuna göre, ülkede birinci doz aşı kapsamı 2025 yılında yüzde 90'a gerilerken, ikinci doz oranı ise yüzde 86'ya düştü. Uzmanlar, kızamık salgınlarını önlemek için gereken uluslararası güvenli eşiğin en az yüzde 95 olması gerektiğini vurgulayarak bu düşüşün felakete zemin hazırladığını belirtti.

Bangladeş Ulusal Kızamık ve Kızamıkçık Eliminasyonu Doğrulama Komitesi Başkanı ve epidemiyolog Mahmudur Rahman ise hazırlık kontrollerinin düzgün yapılmadığı durumlarda bedeli en çok en yoksul ve ulaşılması en zor çocukların ödediğini ifade etti.

Hastaneler dolup taştı, sağlık sistemi baskı altında

Kızamığın yanı sıra dang humması salgınıyla da mücadele eden Bangladeş'te sağlık altyapısı kritik bir baskı altında kalmaya devam ediyor. Sylhet kentindeki 100 yataklı Shahid Shamsuddin Ahmed Hastanesi gibi sağlık merkezlerinde vakaların yoğunluğu nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığı, hastane koridorlarının ve izolasyon koğuşlarının tedavi bekleyen hastalarla dolup taştığı rapor edildi. Uzmanlar, bağışıklama oranlarındaki en ufak bir gerilemenin ve eksik veri akışının ne kadar büyük bedeller öletebileceğinin altını çizerek tüm dünyaya acil çağrıda bulunuyor.