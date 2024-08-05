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Bangladeşte halk ayaklandı! Başbakan Hasina yurt dışına kaçtı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkede günlerdir devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından istifa etti. Hasina'nın Hindistan'a kaçtığı ifade edilirken çok sayıda göstericinin de başbakanlık binasına girdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Bangladeşte halk ayaklandı! Başbakan Hasina yurt dışına kaçtı
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Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etmişti. Ülke genelinde göstericiler ile protestocular arasında çıkan çatışmalar sonucu patlak veren şiddet olaylarına daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina istifa etti.

Hindistan'a gittiği ifade edildi

Hasina'nın kız kardeşi ile birlikte askeri helikopterle ülkeden ayrılarak Hindistan'a gittiği ifade ediliyor.
Çeşitli basın kaynakları ise 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Hasina'nın resmi konutundan uzakta "güvenli bir sığınakta" kaldığını yazdı.

Göstericiler başbakanlık binasına girdi

Polis ile çatışan göstericiler başbakanlık binasına girerek binanın camlarını kırdı. Ülkede polisin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükselmişti.
Öte yandan Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik protestolarda 174 kişi hayatını kaybetmişti. Hükümetin aldığı kararla kotanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti. Hasina'nın istifasını isteyen öğrenciler Hasina'nın koşulsuz diyalog teklifini de reddetmişti.

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