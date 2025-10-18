Bangladeş’te havaalanında yangın: Tüm uçuşlar askıya alındı (Video)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde yangın çıktı.

Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sivil Havacılık İdaresi (CAAB) yetkilisi Kawser Mahmud, Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nda ağırlıklı olarak ithal ürünlerin depolandığı kargo bölümünde yangın çıktığını belirtti.

Mahmud, Bangladeş ordusu, güvenlik birimleri ve itfaiyecilerden oluşan ekiplerin yangına hızla müdahale ettiğini ve koordineli şekilde söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi yetkilisi Talha bin Jasim de yangın ihbarını yerel saatle 14.30'da aldıklarını ve 37 itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini kaydetti.

Havalimanı yetkilileri, güvenlik önlemleri kapsamında havalimanındaki tüm uçuşların durdurulduğunu, hangarlardaki uçakların olası bir hasarı önlemek için başka bölgelere taşındığını bildirdi.

Yangın nedeniyle gelen ve giden birçok uçuşun rotasının değiştirildiği veya rötar yaptığı öğrenildi.