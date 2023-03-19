Bangladeş'te hayat pahalılığı protestosu

Bangladeş'te ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisinin (BNP) binlerce destekçisi, artan fiyatları ve yolsuzlukları protesto etmek için gösteri düzenledi.

Başkent Dakka'da toplanan binlerce BNP'li, Avami Birliği hükümetinin yaptığı elektrik ve gaz zammını protesto etti.

Muhalefet liderleri, "iktidar partisinin yozlaşmış üyeleri yasa dışı mali eylemlerden yararlanırken halkın acı çektiğini ve birçoğunun açlıktan öldüğünü" savundu.

Hayat pahalılığını protesto eden binlerce BNP'li ayrıca tarafsız geçici bir hükümet kurulabilmesi için Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını talep etti.

Dakka'da düzenlenen başka bir gösteride de muhalifler, hükümeti gıda ve ihtiyaç malzemelerinde artan fiyatları kontrol edememekle suçladı.

Her iki gösteride de muhalefet liderleri, taleplerini dile getirmek için ramazandan sonra daha büyük gösteriler yapacaklarını söyledi.

Ana muhalefetteki BNP, 12 Mart'ta, Ocak 2024'te yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağını açıklamıştı.

Ülkenin seçim sisteminin bozulduğunu savunan BNP yetkilileri, görevdeki hükümetin son seçimleri manipüle ederek özgür ve adil bir seçim yapma konusundaki inandırıcılığını kaybettiğini iddia ediyor.